Nevladniki ne nameravajo zapustili stavbe na Metelkovi 6 Primorske novice Potem, ko je Levica v ponedeljek opozorila, da je ministrstvo za kulturo nekatere nevladne organizacije, ki delujejo na Metelkovi 6, pozvalo k izselitvi do konca januarja 2021, so se oglasili še nevladniki. Ti opozarjajo, da so sredstva za obnovo v proračunu predvidena šele v letu 2023 in sporočajo, da stavbe ne nameravajo zapustiti.

