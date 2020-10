Smo sredi rožnatega oktobra, meseca, ko se številni zdravniki, združenja in organizacije trudijo čim bolj ozaveščati o raku dojk. Zgodnje odkrivanje rakavih bolezni je pomembno za uspešno in manj obremenjujoče zdravljenje, manj poznih posledic in zmanjševanje umrljivosti.



