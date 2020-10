Odločitve vlade s sej vladnih odborov Vlada RS Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela stališči do ocene skladnosti proračunskih dokumentov za leti 2021 in 2022 s fiskalnimi pravili, ki jo je pripravil Fiskalni svet Republike Slovenije, in do mnenja Državnega sveta k predlogu državnega proračuna za leto 2022. Vlada v stališču do ocene Fiskalnega sveta med drugim pojasnjuje, da je nadaljevanje okre...

