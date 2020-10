Radiotelevizija Slovenija (RTVS) je nadgradila spletni portal Izodrom. Učenci in učitelji bodo tako preprosteje dostopali do obsežne zbirke poučnih vsebin, ki so jim lahko v pomoč pri šolanju na daljavo, so sporočili iz RTVS. Spletni portal so nadgradili in oblikovali po zgledu izobraževalnih portalov drugih evropskih javnih servisov.