Na Dunaju so se odločili, da bodo kljub pandemiji novega koronavirusa za meščane in obiskovalce pričarali praznično adventno vzdušje. Ob strogih zaščitnih ukrepih bodo priredili tradicionalne božične sejme in veliko drsališče pred mestno hišo, silvestrovanje na prostem pa so za letos morali odpovedati.