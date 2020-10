Danski izumitelj, ki je umoril in razkosal švedsko novinarko, je v zaporu ugrabil psihologinjo in s Reporter Danskega izumitelja Petra Madsena, ki zaradi umora švedske novinarke Kim Wall na svoji podmornici leta 2017 prestaja dosmrtno zaporno kazen, so včeraj ujeli pri poskusu bega iz zapora zahodno od Koebenhavna. Policija je sporočila, da so ga ujeli blizu zap

