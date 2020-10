Našli ukradeno vozilo in opremo, tatov še ne Primorske novice V noči na ponedeljek so neznanci v Žapužah ukradli tovorno vozilo, nato pa na gradbišču nove poslovne cone Pod železnico ukradli še več gradbenega orodja in ga naložili na to vozilo. V ponedeljek dopoldne so ukradeno vozilo in orodje policisti našli pri Malih Žabljah ter oboje vrnili lastnikom - domačima podjetjema.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Andraž Teršek

Aleksandra Pivec

Jan Oblak