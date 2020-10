To so vse skrivnosti najhitrejšega avta na svetu #video SiOL.net SSC je včeraj dodobra razburkal internet z rekordno hitro vožnjo serijskega avtomobila. V dveh vožnjah so kot prvi presegli povprečno hitrost 500 kilometrov na uro, zdaj pa smo se dokopali še do nekaterih informacij, kako in pod kakšnimi pogoji jim je to uspelo.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Internet

poraba goriva Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andraž Teršek

Kevin Kampl

Primož Roglič

Jelko Kacin