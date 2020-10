V stampedu v Afganistanu poteptanih najmanj 12 ljudi Dnevnik V Džalalabadu na vzhodu Afganistana sta izbruhnila množična panika in stampedo, pri čemer je bilo do smrti poteptanih najmanj 12 ljudi, številni pa so ranjeni, so sporočile lokalne oblasti. Večina žrtev je starejših žensk.

Oglasi Omenjeni Afganistan

Pakistan Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Primož Roglič

Jan Oblak

Zdravko Počivalšek