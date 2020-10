Jan Tratnik je v torek postal sedmi slovenski kolesar z etapno zmago na tritedenskih dirkah. Zmago je slavil v 16. etapi Gira, ki je bila zanj zadnja priložnost, da pride do odmevnega rezultata. Toda že med etapo je verjel in vedel, da ga v zaključku tekmec, ki je z njim pripeljal do strmega zaključka, ne more presenetiti.



