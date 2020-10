Izbruh novega koronavirusa je vsaj deloma pokazal, kako bo videti delo v prihodnosti, so se strinjali sodelujoči na današnjem Amchamovem poslovnem zajtrku. Minister za delo Janez Cigler Kralj je poudaril, da se država izzivov zaveda in si bo še naprej prizadevala za prave ukrepe. Izpostavili so tudi izzive na področju dolgotrajne oskrbe.