Kaj naj storijo tesni stiki in družinski člani potrjeno okuženih s koronavirusom zurnal24.si Brat je bil pozitiven na testu, jaz sem samo malo prehlajena, na testu sem bila negativna. Zdravnica mi pravi, da mi za prehlad ne more dati bolniške, karantenske odločbe nimam. Delodajalec me sprašuje, kaj je z mano. Kaj lahko storim," nas je vprašala bralka.

Oglasi