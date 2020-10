Uporaba alternativnih oblik za sprejem in izročanje pošiljk Primorske novice Pošta Slovenije je tudi v zadnjih dneh, glede na razvoj situacije v zvezi z epidemijo COVIDA-19, sprejela nekatere dodatne ukrepe. Vsi ukrepi, ki jih Pošta Slovenije uvaja v skladu s priporočili NIJZ in drugih pristojnih institucij, gredo v smeri zaščite in skrbi za zdravje tako zaposlenih kot strank.

Sorodno







































































































































Oglasi