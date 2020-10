Janša v četrtek z Merklovo o evropskih zadevah in pandemiji covida-19 Primorske novice Predsednik vlade Janez Janša bo v četrtek na videokonferenci z nemško kanclerko Angelo Merkel izmenjal mnenja o aktualnih evropskih zadevah in zunanjepolitičnih temah, predvsem v luči tria predsedstev Svetu EU. Govorila bosta tudi o pandemiji covida-19 in spopadanju obeh držav z njo.

Sorodno



Oglasi