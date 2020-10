Izsiljevali in kradli Primorske novice Koprski policisti in kriminalisti so kazensko ovadili 41-letnega moškega z območja Sežane ter 31- in 32-letna moška z območja Postojne, ki so konec maja izsiljevali 36-letnega Koprčana, ugotovili pa so tudi povezave z vlomi v Mercatorjeve trgovine v Izoli in Kopru junija letos.

Sorodno





Oglasi