Ob 15.46 se je v Starem trgu ob Kolpi, občina Črnomelj zgodila delovna nesreča. Delavec je padel s strehe objekta. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O nesreči so obveščene pristojne službe, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje. preberite več » ...