Festival SPV na nacionalki: v finalu trinajst ansamblov Slovenske novice V studiu RTV Slovenija se bo odvijal 24. festival Slovenska polka in valček 2020 – nova generacija in znano bo, katera polka in valček bosta prepričala strokovno in komisijo treh radijskih ter TV-postaj, poslušalce in poslušalke ter se okitila z laskavim nazivom najboljši valček in najboljša polka.

