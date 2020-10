Domžalčan skušal uničiti staro pirotehniko in se pri tem huje poškodoval 24ur.com Ko je moški, doma z Vira pri Domžalah, skušal uničiti staro pirotehniko, je ta eksplodirala in ga huje poškodovala. Reševalci so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato pa ga prepeljali v ljubljanski klinični center.

