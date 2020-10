Slovenska kinoteka bo nove razstavne prostore odprla z razstavo Stoletnica. Fellini v svetu. Gostujoča razstava, ki bo na ogled od 23. oktobra, predstavlja življenje in delo filmskega mojstra Federica Fellinija. Na ogled bodo scenske fotografije, originalne Fellinijeve risbe, filmski kostumi in intervjuji s Fellinijem. Razstavljeno gradivo prihaja iz zbirk številnih italijanskih javnih in zasebnih arhivov.