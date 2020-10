Trump na Kitajskem plačal 250-krat toliko davkov kot v ZDA zurnal24.si Časopis New York Times je v okviru serije člankov o davkih in financah predsednika ZDA Donalda Trumpa, objavil informacijo, da ima Trump bančni račun tudi na Kitajskem in da je tam od leta 2013 do leta 2015 plačal skoraj 190.000 dolarjev davkov.

Sorodno















Oglasi