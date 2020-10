Gajser in Pancar s smolo na dirki za VN Limburga Lokalec.si Na 14. preizkušnji svetovnega prvenstva v motokrosu sta ponovno slovenske barve zastopala Tim Gajser v razredu MXGP in Jan Pancar v razredu MX2. Tekmovala sta za VN Limburga, kjer pa je žal Gajser imel veliko smolo in pristal na prvem mestu, nekaj smole pa je doživel tudi Pancar. Lommel je bil prizorišče štirinajste dirke svetovnega […]

