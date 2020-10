Umrli prostovoljec ni prejemal cepiva proti covidu-19 24ur.com Potem ko je umrl 28-letni brazilski prostovoljec, ki je sodeloval pri testiranju cepiva proti covidu-19, in so testiranje ustavili, pa zdaj z Oxfordske univerze in AstraZeneca sporočajo, da se testiranje cepiva nadaljuje. 28-letnik je bil namreč v kontrolni skupini, kot zdravnik pa je delal z okuženimi pacienti.

