Ikonični kitari Eddieja Van Halena že kmalu na dražbi 24ur.com Dražbena hiša Julien's v decembru pripravlja dražbo, kjer bo mogoče kupiti predmete nekaterih svetovno znanih zvezdnikov, kot so Kurt Cobain, Elvis Presley, Michael Jackson in drugi. Avkcija z imenom 'Ikone in idoli: Rock 'n' roll' pa bo ponudila tudi kitari nedavno preminulega rockerja, kitarista Eddija Van Halena.

Sorodno

Oglasi