Po pol leta spet stopili na Zemljo 24ur.com Ruska kozmonavta Anatolij Ivanišin in Ivan Vagner ter ameriški astronavt Chris Cassidy so po natančno 196 dni trajajoči misiji uspešno pristali na Zemlji. Vrnili so se na krovu ruskega Sojuza, za pot z Mednarodne vesoljske postaje pa so porabili tri ure in pol.

