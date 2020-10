Hauptman: To me sprašujejo tudi tuji novinarji, nikomur ni jasno zurnal24.si "Ko dosežemo dober rezultat, za razliko od kakšnih drugih nacij, nas ne zanese, ampak še naprej želimo dosegati boljše in boljše rezultate. Žene nas želja po uspehu, po dokazovanju," o slovenskih športnikih pravi selektor moške kolesarske reprezentance Andrej Hauptman.

