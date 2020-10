Velika smola Nizozemca, ki je končal sezono po padcu v jarek in pretresu možganov SiOL.net Nizozemski kolesar Mathieu van der Poel, prejšnji teden zmagovalec ene najprestižnejših enodnevnih kolesarskih preizkušenj, dirke po Flandriji, je sezono končal, kot si je najmanj želel. Na dirki Driedaagse Brugge-De Panne je v sredo padel 16 km pred ciljem, za nekaj časa obležal v jarku, a nato zavrnil rešilni avto in se do cilja odpeljal v moštvenem vozilu.

