Trumpa so razjezila vprašanja, novinarke, zato je predčasno končal intervju Reporter Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo po 45 minutah predčasno končal intervju s televizijo CBS za popularno oddajo "60 minut", nato pa po Twitterju in na zborovanju v Pensilvaniji napadel voditeljico, ker mu ni bil všeč njen ton in njena vprašanja.

