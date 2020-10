Če ukrepi ne bodo prijeli, popravnega izpita verjetno ne bo zurnal24.si „Virus je prvi obrambni zid ukrepov z 9. oktobra prebil, kot da ga ne bi bilo, ali pa mu je kdo pri tem pomagal in odprl vrata. K sreči smo z ukrepi 16.10. postavili novo obrambno linijo in s še ostrejšimi ukrepi 20.10. še eno,“ so zapisali na Institutu Jožef Stefan (IJS), kjer pripravljajo projekcije različnih scenarijev širjenja okužb z novim koronavirusom.

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Institut Jožef Stefan

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Primož Roglič

Jelko Kacin

Zoran Janković