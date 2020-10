Kekova četa poskočila na lestvici Fife Sportal Slovenska nogometna reprezentanca je ta mesec odigrala tri tekme. V ligi narodov je v gosteh ugnala Kosovo (1:0) in Moldavijo (4:0), se povzpela na vrh skupine, v prijateljskem srečanju pa napolnila mrežo še San Marinu (4:0). Uspešne predstave so Kekovi četi pomagale do dviga na svetovni lestvici Fife. Pridobila je dve mesti in je po novem 62. reprezentanca sveta. V vodstvu ostaja Belgija, blizu so svetovni prvaki Francozi.

Sorodno Oglasi