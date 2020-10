Nemčija med tvegana območja uvrstila še Posavsko in Goriško 24ur.com Nemčija je močno razširila svoj seznam tveganih območij glede okužbe z novim koronavirusom, na katera oblasti odsvetujejo vsa potovanja. Nanj bosta od sobote med drugim uvrščeni celotni sosednji Poljska in Švica, slovenskim regijam na nemškem rdečem seznamu pa se pridružujeta še Posavska in Goriška.

