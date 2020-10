Grosjean in Magnussen odhajata. Vstopata Rus in sin Michaela Schumacherja? SiOL.net Francoz Romain Grosjean in Danec Kevin Magnussen sta na prizorišču dirke svetovnega prvenstva v formuli 1 v portugalskem Portimau sporočila, da bosta po koncu sezone zapustila moštvo Haas. Načrtov za prihodnost še nimata, oba pa ne vidita veliko možnosti, da bi kariero nadaljevala v formuli 1.

