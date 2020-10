Ustavili štiri močno pijane voznike, vsakemu kazen v višini 1.200 evrov 24ur.com V sredo so policisti na Celjskem in Koroškem obravnavali štiri močno pijane voznike. Dvema voznikoma osebnih vozil so v krvi izmerili dobrih 2,40 promilov alkohola, eni voznici nekaj manj kot 1,80 promilov, še enemu vozniku pa dobrih 1,60 promilov alkohola. Vsem se obeta 1.200 evrov kazni in 18 kazenskih točk.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Tomaž Gantar

Jelko Kacin

Zoran Janković