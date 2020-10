Okužba z novim koronavirusom tudi v Valdoltri Primorske novice Kljub izvajanju vseh priporočenih epidemioloških ukrepov je danes prišlo do vdora novega koronavirusa tudi na bolniškem oddelku Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Pozitiven test so potrdili pri bolniku, pri katerem ob sprejemu ni bilo vidnih znakov okužbe, so sporočili iz bolnišnice.

