Šefa Facebooka in Twitterja na zagovor pred senat Slo-Tech Avtor [email protected] (Dare Hriberšek) [st.slika 71234]Mark Zuckerberg in Jack Dorsey, izvršna direktorja Facebooka in Twitterja bosta prejela poziva na zaslišanje pred Odbor za pravosodje ameriškega senata. Tako je danes sklenila dvanajsterica republikanskih senatorjev, deset demokratskih pa je sejo obstruiralo iz protesta proti glasovanju o nominaciji Amy Coney Barrett za vrhovno sodnico. Senatorji so zaslišanje zahtevali potem, ko ...

