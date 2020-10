Vlada in sindikati v pogovore o povračilu potnih stroškov po sprostitvi cen bencina 24ur.com Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo v ponedeljek dobili na pogajanjih, tokrat prek spletne povezave. Na dnevnem redu imajo tudi vprašanje povračila stroškov za prevoz na delo in z dela po sprostitvi cen bencina. Vlada predlaga, da bi kilometrino določili v višini osmih centov, dvakrat letno pa bi ceno uskladili glede na podatek, ki ga objavi Statistični urad RS.

