Rožmanovi v izdihljajih ostali praznih rok, Stojanovićevi do točke SiOL.net Začela se je nova sezona lige Europa, v kateri ni slovenskih klubov, so pa slovenski legionarji. Rijeka trenerja Simona Rožmana je proti vodilnemu španskemu klubu Realu Sociedadu v 92. minuti še držala točko, a na koncu ostala praznih rok (0:1). Izgubil je tudi Rapid Dejana Petrovića, z 2:1 ga je premagal Arsenal. Petar Stojanović je z zagrebškim Dinamom prišel do točke proti Feyenoordu, AEK, kate...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Arsenal

Hrvaška

MOL

Moskva

Nemčija

Španija

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Jelko Kacin

Tomaž Gantar

Aleš Hojs