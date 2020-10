Vlada v nov poskus aktivacije izjemnih pooblastil vojske na meji RTV Slovenija Vlada je pripravila predlog sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil SV-ja pri varovanju državne meje in ga bo poslala v DZ. Ministrstvo za obrambo in policija bosta, če bo do tega prišlo, uskladila pravila delovanja pri izvajanju teh pooblastil.

