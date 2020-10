Zadnje soočenje pred volitvami: napadi o koronavirusu in očitki o korupciji SiOL.net Donald Trump in Joseph Biden sta sinoči v Nashvillu opravila drugo in zadnje soočenje predsedniških kandidatov ZDA pred volitvami 3. novembra, ki je zaradi utišanih mikrofonov potekalo z veliko manj prekinitvami kot prvo v Clevelandu, Biden je napadel Trumpa zaradi koronavirusa, Trump pa je nasprotnika obtoževal korupcije.

Sorodno









Oglasi