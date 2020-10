Legendarni Pele praznuje 80 let, Brazilija bo morala počakati Sportal Legenda brazilskega in svetovnega nogometa Pele danes praznuje 80. rojstni dan. Njegov dolgoletni svetovalec Pepito Fornos je danes povedal, da bo Pele slavil jubilej v krogu svoje družine, širše slavje pa bo moralo zaradi pandemije novega koronavirusa počakati. To bo čakal tudi del Brazilcev, ki so svoj čas oboževali nogometnega virtuoza.

Sorodno

Oglasi