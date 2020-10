Poslancu vlomili v stanovanje, ko je bil na nadzoru v Sovi SiOL.net Blažu Pavlinu, poslancu iz vrst NSi in članu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) so 15. oktobra vlomili na domačem naslovu ravno v času, ko je bil na nadzoru na Sovi. Kot pojasnjuje policija, je neznani storilec odtujil nakit in ga oškodoval za okoli 1.500 evrov.

