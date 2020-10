Na železniški postaji zabodel 42-letnega Koprčana Primorske novice Ob 1.40 so koprski policisti prejeli informacijo, da je moški na železniški postaji z nožem zabodel 42-letnega Koprčana v predel reber. Policisti in kriminalisti so z zbiranjem informacij osumljenega prijeli na kraju in mu odvzeli prostost. Preiskava vseh okoliščin še poteka. Zadeva se obravnava kot sum storitve kaznivega dejanja poskusa uboja. Koprčan ima hujše poškodbe.

