Ker je razglasila svojo državo in vojsko pozivala k vstaji, v Avstriji obsojena na 12 let zapora! Demokracija Avstrijske oblasti so 44-letno Moniko Unger, ki je na svojo pest znotraj Avstrije razglasila avtonomno območje, nato pa k vojaškemu udaru v Avstriji napeljevala pripadnike avstrijske vojske in prosila za pomoč ruskega predsednika Vladimirja Putina, obsodile na 12 let zaporne kazni.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstrija

Vladimir Putin Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Janez Cigler Kralj

Simona Kustec Lipicer

Karl Erjavec

Anže Logar