Zdraviliški kompleksi od zdaj le za zdraviliško zdravljenje, hotele zapirajo Lokalec.si Zaradi vladnega odloka o zapiranju hotelov z nekaterimi izjemami bodo slovenska zdravilišča in terme v soboto zaprla vse hotele, razen tistih, ki so namenjeni zdraviliškemu zdravljenju in obnovitveni rehabilitaciji. Zdravilišča sicer še čakajo na pojasnilo, ali med izjeme sodi izvajanje stacionarnega in ambulantnega zdravljenja. Zdraviliško zdravljenje in obnovitvena rehabilitacija V Thermani Laško so za STA […]

