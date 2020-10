Lan Grbić ostaja trebanjski lev do 2022 Dolenjski list Rokometna ekipa trebanjskega Trima se postopoma sestavlja za prihodnjo sezono. Vodstvo kluba je podaljšalo pogodbo s krožnim napadalcem Lanom Grbićem, ki bo barve Trima branil vsaj do poletja 2022, so danes sporočili iz Trebnjega. preberite več » ...

