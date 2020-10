Z Vidom je težko, brez vida še težje #video SiOL.net V oddaji Gasilci, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, bomo spremljali napet dvoboj med PGD Dragatuš in PGD Golo. Izkušena ekipa proti najmlajši. Bodo pretehtale izkušnje? A poleg velikega gasilskega izziva se bomo lahko tudi zabavali. Za to so poskrbeli kar na tribuni po enem od opravljenih izzivov.

