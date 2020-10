(VIDEO) Namesto kolesarjenja protestna akcija pred vlado topnews.si Čeprav je klasično kolesarjenje za danes zaradi pandemije in “lock downa” odpovedano, poteka namesto večernega protesta protestna akcija pred sedežem vlade in novinarska konferenca, s katero nameravajo podali opozorilo vladi. Akcija se začenja ob 17-ih pred Vlado RS na Gregorčičevi ulici. Ob tem bodo kolesarke in kolesarji tudi pojasnili načrte za nadaljevanje upora proti strahovladi Janeza […]

