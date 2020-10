CELJE Jančarju najvišja pogojna in visoka denarna kazen Novice.si Celjsko okrožno sodišče je nepremičninskega mogotca Celjana Aleksandra Jančarja (na fotografiji levo, desno zagovornik Stojan Zdolšek) po predhodnem sporazumu s tožilstvom včeraj obsodilo na najvišjo možno pogojno zaporno kazen. Zaradi zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti so mu izrekli tri leta pogojnega zapora s preizkusno dobo petih let. Plačati bo moral (v dveh obrokih) tudi 200 […] Pris ...

