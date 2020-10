Novogoriški policisti v hišnih preiskavah našli več tablet in prepovedane droge Primorske novice Policisti so v hišnih in osebnih preiskavah na območju Nove Gorice našli ter zasegli več zdravil, ki vsebujejo aktivno učinkovino, ki je prepovedana droga. Našli so tudi snov, za katero obstaja sum, da gre za heroin. Zoper štiri osumljence bodo po zaključku preiskave podali kazenske ovadbe, so sporočili ...

