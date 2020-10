Roglič odločen po dobrem začetku: Storili bomo vse, da rdečo majico pripeljemo v Madrid 24ur.com Za Primožem Rogličem je nov dan, ki ga je brez večjih pretresov preživel v rdečem. V soboto in nedeljo bo majico vodilnega branil v gorah, pa čeprav so bili organizatorji zaradi koronavirusa prisiljeni v spremembo prvotno načrtovane trase. Slovenski as pravi, da se s spremembami ne obremenjuje, saj nanje nima vpliva. Dodal pa je tudi, da bo z ekipo storil vse, da rdečo majico pripelje vse do Madrida.

Oglasi