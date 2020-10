Tomaž Štih: Karantenija SiOL.net Na veliko noč, pred dvaindvajsetimi leti, so se v Posočju stresla tla in vzela streho nad glavo okoli sedemsto prebivalcem. Obnova, ki sta jo spremljali običajna politična občutljivost in uradniška neučinkovitost, vendar jo kljub temu lahko označimo za relativno uspešno, je proračun stala sto milijonov. Za vsak evro, ki so ga v obnovo vložili lastniki, jih je država čez palec vložila deset.

